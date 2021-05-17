Ставропольцы досрочно открыли купальный сезон

Людей не смутили работающие у пляжа строители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В жаркие майские выходные обновленный Комсомольский пруд в Ставрополе заполнили сотни отдыхающих. На всех желающих позагорать лежаков не хватило, поэтому кто-то принимал солнечную ванну стоя. Толпы людей полезли в воду, хотя официально сезон купания городские власти еще не открыли.

Молодежь веселилась, прыгая с пирса, а маленькие дети купались на погруженном в воду помосте с перилами, задуманном для инвалидов-колясочников. Людей не смутили работающие у пляжа строители, завершающие благоустройство пруда, и не испугали запрещающие купаться таблички. Вдобавок никто не соблюдал социальную дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора, предупреждающие распространение коронавируса.

В администрации Ставрополя «КП» ответили, что по правилам купаться в Комсомольском пруду запрещается. Глава города даже не подписал постановление о том, что открытие купального сезона запланировано на 1 июня. Но и «выловить» всех из воды чиновники не могут.

- Согласно постановлению губернатора, у нас есть полномочия штрафовать людей, но только в присутствии двух понятых и полиции. То же самое может делать полиция и без нас. Мы поставили запрещающие знаки, выставили наших спасателей и машину с громкоговорителем, оповещающую, что купаться нельзя. Это все, что мы можем сделать, - прокомментировала пресс-секретарь мэрии Юлия Путинцева.

Как рассказали в Роспотребнадзоре края, перед официальным открытием купального сезона в Ставрополе пруд обязательно проходит комплексную проверку: изучаются пробы воды и почвы. Купаясь сейчас, когда эта работа еще не проведена, люди рискуют своим здоровьем. Что касается санитарных правил, то в регионе по-прежнему действует масочный режим и в общественных местах надо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Все рекомендации Роспотребнадзора от 12 мая 2020 года актуальны, подчеркнули в управлении. На Ставрополье за их несоблюдение могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения или штрафа.

КСТАТИ

Ставропольцы по-разному оценили сильно изменившийся после благоустройства Комсомольский пруд. Одним перемены нравятся. Из-за песка и деревянных навесов с лежаками некоторые шутят, что пруд преобразился в мини-копию пляжа на Мальдивах. Другим категорически не понравились «дырчатая» плитка, которой выложены дорожки, и дефицит мест для парковки автомобиля.