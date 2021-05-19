Вакансии в Ставрополе от 100 тысяч рублей в месяц: кто зарабатывает столько

Вакансии в Ставрополе от 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Средняя зарплата в Ставропольском крае по итогам 2020 года — около 32 тысяч рублей. А прожиточный минимум для трудоспособного населения на 2021 год — 10 749 рублей. А всегда хочется чего-то больше. «КП» собрала некоторые вакансии в Ставрополе от 100 тысяч рублей в месяц.

Одно из самых высокооплачиваемых предложений в Ставрополе стала работа менеджер по зерновым. Зарплата — от 100 до 400 тысяч рублей. В обязанности входит переговоры по поводу покупки и отгрузки зерновых в Ставропольском и Краснодарском краях. Работодатель предлагает постоянный оклад и процент. Однако работник должен быть очень опытным — более 6 лет стажа: «Без опыта работы даже не писать!»

Необычная, но сейчас очень модная профессия — персональный менеджер брокеров. Задачи — привлекать состоятельных клиентов, вести с ними переговоры. Ну и зарплата, соответственно, большая: от 60 тысяч до 300 тысяч рублей (до вычета налогов). Чтобы вас взяли, надо высшее образование, опыт работ от года и очень много навыков.

И все-таки самые прибыльные вакансии для ставропольцев связаны с землей. Главный агроном на растительных полях (пшеница, лен и прочее), со стажем более трех лет, получит зарплату от 200 тысяч рублей. Один минус — придется уехать в Забайкальский край. Столько же получает директор кластера крупной сети магазинов в Ставропольском крае.

По традиции, много получают программисты. Подмосковная строительная фирма, к примеру, предлагает ставропольцам работу с зарплатой от 130 до 150 тысяч рублей. Стаж от одного года, необходимы знания 1С. Работа удаленная. Сравниться с этим может только машинист автокрана.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ВАКАНСИИ

По версии Северо-Кавказстат

Наибольший уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 52,0 тысяч рублей; добыче полезных ископаемых – 40,5 тысяч рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 40,2 тысяч рублей; деятельности в области информации и связи и государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 40,0 тысяч рублей.