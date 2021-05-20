Результат боя Хасбик — Абдурозик. Фото: соцсети

На Северном Кавказе организуют необычный поединок, его еще называют "фрик-боем". Схлестнутся два блогера - Хасбик из Дагестана и Абдурозик из Таджикистана. Результат боя Хасбик — Абдурозик ждут пользователи со всех стран СНГ. Когда и где смотреть - читайте в статье.

ХАСБИК - 18 лет, 93 сантиметра, 18 килограмм.

АБДУРОЗИК - 17 лет, один метр, 17 килограмм.

Инициатива боя исходила от Хасбика. Он на пике популярности решил бросить вызовы нескольким популярным персонам, которые тоже страдают недостатком гормона роста. Откликнулся только таджикский блогер Абдурозик. После их словесной перепалки в сети Асхаб Тамаев решил организовать поединок.

Поединок пройдет по правила UFC. Бой Хасбик — Абдурозик, согласно открытым данным, прошел 18 мая, результаты пока не оглашаются. Но организаторы обещают, что зрители не пожалеют, что потратили время на это сражение. И в это стоит верить, поскольку бойцы чуть не подрались уже на пресс-конференции.

Анонса и даты выхода видео боя пока нет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Александр Емельяненко прокомментировал инициативу проведения таких поединков.

- Мое отношение – категорически негативное. Участники этого так называемого поединка – люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях? Морально мне не нравится всё, что связано с этим боем. С другой стороны, эти ребята – такие же люди, как и мы, просто со своими особенностями. И, если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, чем они хуже? - сказал спортсмен порталу "ВсеПроСпорт".