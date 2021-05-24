Организатору восхождения на Эльбрус, при котором погибла молодая мать из Санкт-Петербурга, грозит 6 лет тюрьмы

Екатерина пропала 20 октября 2020 года Фото: СОЦСЕТИ

Завершилось расследование дела по статье 238 УК РФ против инструкторов и учредителя турагентства «Клуб Приключений» в Кабардино-Балкарии. За оказание услуг, повлекших смерть человека, им грозит до 6 лет тюремного срока.

Дома Екатерину не дождалась маленькая дочка Фото: СОЦСЕТИ

Речь об организации смертельно опасного восхождения на Эльбрус прошлой осенью, во время которого погибла 30-летняя Екатерина Климовская из Санкт-Петербурга. Ее тело так и не нашли. Без матери осталась полугодовалая дочь.

Как выяснили следователи, с самого начала запланированный тур не отвечал важнейшим требованиям безопасности. Привлеченные директором «Клуба Приключений» альпинисты оказались любителями, а не профессиональными проводниками. И было их всего двое, хотя туристическая группа состояла аж из 17 человек (жители разных регионов России). Все они должны были покорить Восточную вершину Эльбруса с севера, следуя по маршруту с категорией трудности «2А». При таких условиях профессиональных проводников должно было быть не меньше девяти.

Екатерина не первый раз покоряла горы Фото: СОЦСЕТИ

Группа начала восхождение от базового лагеря «Северный приют». На высоте 5 километров альпинистов застал врасплох снегопад и сильный ветер, поэтому инструкторы приняли решение начать спуск обратно к лагерю. При этом они не контролировали движение всех туристов, допустив потерю из видимости части группы.

Двое отставших альпинистов с гидом вынужденно заночевали на горе, после чего инструктор отклонился от маршрута и повел их мимо пути со страховочными веревками. Достигнув участка с трещинами в леднике, он начал спуск без необходимого снаряжения. А позже заметил, что альпинистка из Санкт-Петербурга пропала. Друг Екатерины рассказывал «КП», что инструктор нес второго туриста на руках, потому что тому отморозило ноги. Поэтому отсутствие Кати он заметил слишком поздно.

Екатерину искали несколько месяцев Фото: СОЦСЕТИ

Молодую мать из северной столицы искали несколько месяцев, но даже тело так и не нашли. Известно, что девушка на тот момент уже совершала восхождения. И, вероятнее всего, из-за плохой видимости сорвалась в расщелину.

- Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ предъявлено организатору восхождения и двум инструкторам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, - комментируют в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

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