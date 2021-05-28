На 163 миллиона выросла задолженность абонентов Ставрополькрайводоканала

Чтобы не обременять себя дополнительными расходами, не тратить время, средства и нервы, гораздо выгоднее просто платить вовремя Фото: Александр ГЛУЗ

К сожалению, с каждым годом задолженность потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» увеличивается. Большая часть должников - это физические лица. Долги населения края в зоне ответственности ГУП СК в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 163 млн рублей.

На 1 мая прошлого года задолженность абонентов – физлиц перед ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» составляла около 1,31 млрд руб., предоставление услуг было приостановлено 2410 потребителям. На начало мая этого года дебиторская задолженность населения края в зоне ответственности предприятия превысила 1.47 млрд рублей, 2693 потребителя попали под отключение ресурса.

Наглядно

С начала 2021 года был отменен мораторий на пени и штрафы для неплательщиков и ресурсоснабжающая организация вправе применять к должникам весь комплекс мер по взысканию задолженности. Только за первый квартал этого года на исполнение приставам поступило почти 13 тысяч документов на общую сумму, превышающую 207 млн рублей – больше 132 млн рублей должны за услуги водоснабжения и водоотведения физлица, свыше 75 млн рублей – юридические лица.

Сотрудники предприятия совместно с судебными приставами проводят рейды по всему краю – выезжают по месту жительства должников и проводят беседы о погашении дебиторской задолженности. Так, федеральной службой судебных приставов по Ставропольскому краю в городе Кисловодске совместно с представителем ПТП Кисловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» 19 мая проводилось рейдовое мероприятия по взысканию задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Выезжали по месту регистрации абонентов, задолженность которых превысила 10 000 руб. По итогам однодневного рейда к семи должникам, составлено 2 акта описи и ареста имущества, у одного – установлено место работы и его долги будут вычитаться из заработной платы.

Претензионно-исковая работа инициируется, если потребитель не оплачивает за услуги более двух месяцев. За первый квартал этого года в суды было подано больше 8,6 тысяч исков о взыскании дебиторской задолженности абонентов физических лиц на общую сумму, превышающую 79 млн рублей. В этой сумме – 1.5 млн рублей сумма пеней и больше 2,2 млн рублей сумма уплаченной госпошлины.

Долги за поставленный ресурс ложатся бременем на добросовестных плательщиков, создавая дефицит средств на планово-ремонтные работы. Неоплата за коммунальные услуги, это по сути убытки неплательщика – пени, отключение ресурса (оплаты расходов по введению ограничения и по дальнейшему подключению после оплаты долга), судебное разбирательство. Взыскание долга (принудительное исполнение) службой судебных приставов увеличивает бремя материальной ответственности должника в части взыскания исполнительского сбора.

Чтобы не обременять себя дополнительными расходами, не тратить время, средства и нервы, гораздо выгоднее просто платить вовремя. К тому же, при 100-процентном погашении долга, пеню Ставрополькрайводоканал не начисляет. Предприятие готово идти навстречу потребителям. Если человек не может погасить всю задолженность, можно заключить соглашение о реструктуризации (рассрочки долга) с учетом финансовых возможностей абонента.

Справочно: Предприятие предоставляет абонентам целый ряд способов оплаты услуг, начиная от традиционного – через кассы, расположенные в зоне ответственности предприятия по всей территории региона, заканчивая онлайн оплатой через интернет. Оплатить услуги предприятия можно в многочисленных пунктах приема платежей и через терминалы платежных агентов. В качестве сервиса самообслуживания и информирования абонентов на сайте предприятия имеется интернет-сервис «Личный кабинет» абонента.