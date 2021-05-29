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ЗДОРОВЬЕ29 мая 2021 13:00

«Почему ломаются кости?»: узнаем у травматолога-ортопеда Ставропольской краевой клинической больницы

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения региона в рамках акции «За здоровье!»
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Врач советует принимать поливитамины, содержащие витамины D3, а также нежирные кислоты

Врач советует принимать поливитамины, содержащие витамины D3, а также нежирные кислоты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня мы двигаемся все меньше. На дальние расстояния передвигаемся на личном и общественном транспорте. Стали очень модными электросамокаты. Покупки чаще совершаем с использованием гаджетов, не выходя на улицу. И заказы получаем также, оставаясь дома, от курьера.

Неудивительно поэтому, что проблемы с опорно-двигательным аппаратом встречаются теперь повсеместно. Как оставаться здоровыми в сложившихся условиях, рассказал травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Александр Стасенко.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».

Красота и здоровье