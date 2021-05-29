«Почему ломаются кости?»: узнаем у травматолога-ортопеда Ставропольской краевой клинической больницы

Врач советует принимать поливитамины, содержащие витамины D3, а также нежирные кислоты Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня мы двигаемся все меньше. На дальние расстояния передвигаемся на личном и общественном транспорте. Стали очень модными электросамокаты. Покупки чаще совершаем с использованием гаджетов, не выходя на улицу. И заказы получаем также, оставаясь дома, от курьера.

Неудивительно поэтому, что проблемы с опорно-двигательным аппаратом встречаются теперь повсеместно. Как оставаться здоровыми в сложившихся условиях, рассказал травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Александр Стасенко.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».