Пять советов травматолога Ставропольской краевой клинической больницы, чтобы быть здоровым

Используйте свои увлечения в качестве профилактики, рекомендует доктор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Современный ритм жизни диктует нам свои правила: что и когда есть, сколько часов спать и двигаться за день. К сожалению, большинству людей в таких условиях приходится вести не самый полезный образ жизни, что напрямую отражается на здоровье.
Попытайтесь соблюдать хотя бы пять важных правил, о которых рассказал врач-травматолог Ставропольской краевой клинической больницы Игорь Пономарев, чтобы уберечь себя от болезней и травм.
Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»