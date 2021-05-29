Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ29 мая 2021 15:00

Пять советов травматолога Ставропольской краевой клинической больницы, чтобы быть здоровым

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения региона в рамках акции «За здоровье!»
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Используйте свои увлечения в качестве профилактики, рекомендует доктор

Используйте свои увлечения в качестве профилактики, рекомендует доктор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современный ритм жизни диктует нам свои правила: что и когда есть, сколько часов спать и двигаться за день. К сожалению, большинству людей в таких условиях приходится вести не самый полезный образ жизни, что напрямую отражается на здоровье.

Попытайтесь соблюдать хотя бы пять важных правил, о которых рассказал врач-травматолог Ставропольской краевой клинической больницы Игорь Пономарев, чтобы уберечь себя от болезней и травм.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»

Красота и здоровье