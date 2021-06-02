Как заботиться о своем сердце летом, рассказал врач Ставропольской краевой клинической больницы

Под влиянием жары увеличивается частота сердечных сокращений и повышается давление. Для некоторых людей, это опасно для жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступило лето - самое опасное время года для людей, страдающих ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под влиянием жаркой погоды у таких пациентов стремительно растет частота сердечных сокращений и повышается кровеносное давление. Отекают ноги, появляется чрезмерная потливость.

Особенно вредны для здоровья людей со слабым сердцем резкие температурные скачки, которые наступают в тот момент момент, когда человек старается освежиться. Поэтому сердечно-сосудистую систему летом очень важно беречь.

Как именно? Рассказал врач-специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».