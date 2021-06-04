Ставрополец решил использовать старую легковушку друга вместо эвакуатора

Фото: скриншот видео/ Чем закончилась эта история и грозит ли предприимчивому водителю наказание за такой способ перевозки, уточняется

Забавный случай произошел на одной из дорог Ставропольского края накануне. Сам инцидент не из веселых: по всей вероятности, автомобиль героя попал в ДТП.

Но, вместо эвакуатора, водитель решил оригинальным и бюджетным способом доставить до станции технического обслуживания сломавшуюся машину.

На помощь пришла старенькая отечественная легковушка друга. В сети появилось видео, которое тут же вызвало бурю комментариев у пользователей.

На кадрах – покореженный автомобиль стоит на крыше старенькой отечественной легковушки. Жигули везет на своей ретро-крыше машину.

Чем закончилась эта история и грозит ли предприимчивому водителю наказание за такой способ перевозки, уточняется.