Радио «Комсомольская правда-Ставрополь» стало победителем конкурса «Вместе медиа»

Радио "КП - Ставрополь" получило награду за лучшую программу. Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В Москве 6 июня состоялось награждение победителей конкурса для региональных СМИ «Вместе медиа. Радио» сезона 2020-2021. На торжественной церемонии были озвучены лучшие аудиопрограммы конкурса.

Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» (105,7 FM в Ставрополе и 88,8 FM на КМВ) стало одним из шести победителей. Программа «Город в плену: 25 лет теракту в Буденновске» признана лучшей в номинации «Тематическая программа».

Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей с образовательной программой, дискуссионными площадками и конкурсами среди профессионалов. Победители региональных отборочных туров собираются в финале на заключительном мероприятии в Москве, где среди лучших представителей медиа выбирается главный победитель.