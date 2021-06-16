«Врачи не верили, что хромота пройдет»: после аварии бывший юрист стала успешным бодибилдером

Бывший юрист стала спортсменкой. Фото: личный архив Натальи Шолько

Наталья Шолько из Ставрополя была уверена, что нашла свое место в жизни. Работа юристом, приносящая стабильный доход и удовлетворение, любимый и заботливый муж, маленькая дочка - казалось, что все удалось! Тогда, восемь лет назад, Наталья даже подумать не могла, что ее жизнь, сделав крутое пике, так перевернется.

За год до 30-летия, в 2013 году, Наталью сбила машина.

- Я собиралась перейти дорогу и через мгновение оказалась отброшенной в сторону ударившей меня машиной, водитель не увидел меня за боковой стойкой машины, - вспоминает Наталья в разговоре с корреспондентом «КП-Ставрополь».

С оскольчатым переломом бедра и многочисленными ушибами ее привезли в больницу, где экстренно прооперировали, вставили штифт и назначили дальнейшее лечение. Неделю Наталья провела в больнице, а потом забота о ней легла на плечи мужа Кирилла.

Целый год Наталья пыталась научиться ходить заново. Фото: личный архив Натальи Шолько.

- Досталось ему тогда, конечно, - рассказывает Наталья. - Дочке на тот момент чуть больше года было, а тут еще я - лежачая. Кирилл тогда делал все и даже больше, заботился, поддерживал. Без него я бы упала духом.

Через месяц Наташа стала понемногу ходить. Мышцы к тому моменту стали атрофироваться от отсутствия каких-либо физических нагрузок, и малейшее движение причиняло нестерпимую боль.

- В течение года боли не проходили, сильно хромала. Каких-то восстанавливающих программ, кроме лечебной физкультуры, на тот момент в городе не было, - делится Наталья. - Тогда я решила поехать в НИИ в Петербург на консультацию к одному именитому профессору. Надеялась на то, что там мне если и не помогут справиться с болью и начать ходить нормально, то хотя бы подскажут, что делать, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Профессор был категоричен. Мол, боли со временем пройдут, а вот хромота вряд ли: «А что вы хотели после такой травмы?». Наталья хотела жить без боли - играть с дочкой в догонялки, танцевать и радоваться каждому новому дню. Слова высокого специалиста, прозвучавшие как приговор, стали для нее очередным вызовом.

Сдаваться она не собиралась и по возвращении в Ставрополь купила абонемент в ближайший спортивный зал.

Первые тренировки давались непросто. Фото: личный архив Натальи Шолько

- Это был маленький спортклуб в подвальном помещении, - вспоминает Наталья. - Тренер - один на весь зал, людей практически не было. Во время первого занятия под наблюдением тренера у меня от боли наворачивались слезы, но другого пути я не видела. Надо было как-то вернуть мышцам тонус, заставить организм реагировать правильно.

Еще в маленьком полупустом спортивном зале можно было спрятаться от посторонних глаз и, самое главное, от себя самой.

- На тренировках у меня просто отключалась голова. Не было ни единой мысли. Делаешь комплекс упражнений, справляешься с болью, идешь вперед, - делится Наташа. - Шаг, еще один, еще...

Зал стал своего рода местом перерождения. Через полгода регулярных занятий отступила боль, исчезла хромота. Еще через год ставропольчанка решила, что новое увлечение, которое помогло ей справиться с тяжелой травмой и заново найти себя, - ее призвание.

- Менялось мое тело, а вместе с ним сознание и окружение, - говорит Наталья. - Я стала погружаться в спорт глубже, начала изучать теорию и вдруг поняла, что хочу стать профессионалом.

В 2018 году маленький зал в подвальчике Наташа сменила на современный динамично развивающийся в Ставрополе спортивный клуб и стала активно готовиться к соревнованиям по бодибилдингу в дисциплине «фитнес-бикини». Осенью 2019 года Наталья, которая, по словам врачей, должна была еще хромать, заняла пятое место на чемпионате Ростовской области. Но для нее это была настоящая победа.

На чемпионате по бодибилдингу. Фото: личный архив Натальи Шолько.

- К тому моменту я научилась слышать себя, спокойно реагировать на вызовы судьбы и не останавливаться на достигнутом, - говорит Наташа.

Произошедшие с ней перемены сказались и на личной жизни - распался брак. Некогда близкие люди вдруг стали чужими. Не осталось общих тем и интересов, только дочка. Супруги решили, что для ребенка будет лучше, если папа и мама будут жить раздельно, но останутся друзьями.

После развода Наталья уехала на три месяца в Питер, поступила в колледж бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера. Обучение совпало с введением ограничительных мер из-за пандемии, но это никак не повлияло на ее желание развиваться. В Ставрополь Наташа привезла диплом с отличием. Тренерский состав и руководство клуба порадовались ее успехам и предложили сотрудничество.

С февраля 2021 года Наталья работает тренером в тренажерном зале. В новой работе ей очень помогает приобретенный ранее юридический опыт.

- В тренажерку каждый приходит со своей проблемой, - говорит Наталья. - Кто-то с лишним весом, кто-то, как и я, после травм, а некоторые за тем, чтобы вырваться из рутины и сделать шаг в иное. И каждому, в первую очередь, требуется внимание, возможность выговориться и быть услышанным. На прежней работе я занималась как раз тем, что помогала людям в решении их жизненных проблем.

Спорт кардинально изменил ее жизнь. Фото: личный архив Натальи Шолько.

Как признается сама Наталья, прошлая жизнь кажется ей чем-то далеким и нереальным.

- Такое чувство, будто все, что было раньше, происходило с какой-то другой Наташей, не со мной, - смеется спортсменка. - Сейчас я даже представить не могу, как жила без спорта, как радовалась рутинной бумажной работе и хотела посвятить ей всю жизнь.

День, когда Наталья попала под машину, стал отправной точкой на пути к новой жизни. Справиться с трудностями ей помогли несгибаемая сила духа и бесконечная любовь к людям, в которых она старается разглядеть в первую очередь что-то хорошее. Даже водителя, который не заметил ее выходящую на пешеходный переход, она не винит. Считает аварию несчастным случаем и уверена, что подобное могло произойти с любым из нас.

- Испытания даются людям, чтобы понять, чего мы хотим на самом деле, и начать действовать,- говорит Наталья. - Главное - помнить, что за каждым поворотом открываются новые горизонты!

Дочка Альбина мечтает стать тренером. Фото: личный архив Натальи Шолько.

Кстати, дочка Натальи Альбина мечтает стать тренером, как мама. Маленькая копия большой Наташи всерьез увлечена спортом. Девочка уже не первый год занимается эстетической гимнастикой. И, если Альбина похожа на маму не только внешне, то ее, несомненно, ждет огромной успех - силе духа этих девчонок можно позавидовать!

КСТАТИ

Водитель, сбивший ставропольчанку, попал под уголовное преследование из-за тяжести травм, полученных пострадавшей. Мужчине повезло - в тюрьму его не отправили. По словам Натальи, он попал под объявленную на тот момент властями амнистию. Компенсацию за причиненный моральный и физический вред пришлось выбивать через суды. Выплачивать назначенную судом сумму добровольно он не посчитал нужным. Но и в этом случае Наталья находит ему оправдание - ну нет у человека денег, что тут поделаешь!