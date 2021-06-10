Ставропольским десантникам пригнали новых «железных коней»

Десантники новой техникой довольны и ждут учений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В девяностые все было в запустении. Иногда даже топлива на полеты не давали. А теперь смотри, какую грозную технику пригнали! Просто блеск! - рассказывал мне 76-летний ребенок войны и бывший военный Борис Константинов до начала торжественной церемонии передачи новой военной техники 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку.

Построение новой техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С лихих времен прошло больше 20 лет, и в армии теперь все по-другому. И на плацу, выстроившись в ровные ряды и сверкая новенькими бронированными бортами, стояло яркое тому подтверждение: новейшая техника для десантников — 31 машина БМД-4М и восемь БТР-МДМ «Ракушка». В Ставрополь их прислали прямиком с Курганского машиностроительного завода. К модернизированным «четверкам» прикреплены три специалиста, к «Ракушкам» - два. Все 79 военнослужащих перед получением техники прошли курс повышения квалификации в омском учебном центре Воздушно-десантных войск. Потому свои новые машины они знают досконально.

Сержант Адет Рогоносов раньше управлял БТР-Д. Модель разработали еще в Советском Союзе, и в своем роде она была первой в мире.

- Машина хорошая, но уже морально устарела, - признается Адет. - У присланных БТР-МДМ «Ракушка» все технические показатели в разы лучше. Противопульная броня, ночной и телескопический приборы наблюдения. Два пулемета, а к ним - четыре тысячи патронов вместо двух тысяч, как было раньше. Сам 13-тонный транспорт разгоняется до 70 километров в час и преодолевает рвы в полтора метра.

БТР-МДМ «Ракушка» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Ракушка» оснащена современным комплексом радиосвязи «Акведук» и полуавтоматической коробкой передач. Старый БТР управлялся рычагами, а в новой технике это уже — полноценный штурвал. Но главное преимущество обновленного транспорта — увеличенная вместительность (до 15 солдат) и сокращение обслуживающего штата до двух членов экипажа.

- По десантному отделению можно передвигаться почти в полный рост, - хвалит технику сержант Рогоносов, показывая БТР-МДМ изнутри. - Над десантниками есть два люка, позволяющие вести гранотометный огонь прямо из боевой машины. Разработчик позаботился и о личном составе. Благодаря двум отапливаемым радиаторам и чайнику мы зимой не останемся в холоде. Одним словом, машина удачная. Думаю, с такой техникой нам любое задание под силу выполнить, да и никакой враг не страшен.

Высокому сержанту Рогоносову внутри "Ракушки" не стать в полный рост. Но его механику - вполне можно Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Однако гордость ставропольских десантников — это БМД-4М. Для демонстрации нам завели технику, и от мощного рева душа ушла в пятки. Экипаж быстро тронулся, проехал десяток метров и моментально остановился, словно и не двигался вовсе. Командир боевой машины, старший сержант Халтурин, довольно спустился к прессе — его машина впечатлила гражданских.

- Техникой я очень доволен! Раньше ездил на БМД-2, хорошая была машина. Но что-то новое, конечно же, нужно. У БМД-4М полностью обновленный модуль. Скорость выше 70 километров в час, а на воде развивает больше 10 километров в час. Транспорт с легкостью преодолевает препятствия под наклоном в 30 градусов. Но что главное — огневая мощь выросла в 2,5 раза.

БМД-4М Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По характеристикам, у боевой машины - 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан». Кроме того, установлена 30-миллиметровая автоматическая пушка с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения. Для боя с легкобронированным соперником есть ПКМ. Жаль, что мы были не на полигоне — увидеть такую огневую мощь в деле не удалось.

Экипаж и трех десантников построили в линию, чтобы показать, как они на скорости взбираются в БМД-4М. Мы засекли: справились солдаты меньше чем за 30 секунд. Член экипажа, бежавший в кабину с пулеметом наперевес, ловко нырял в люк. О просторности у военных говорить не принято, но новые боевые машины в этом вопросе гораздо лучше.

Команда перед показательным выступлением - три члена экипажа и три десантника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Конечно, мы еще не опробовали технику в деле. Только с учебы вернулись. Ждем учений, где проверим и мощность, и скорость, и стойкость оборудования. Но сомнений в том, что все в порядке и новинка прослужит долго и качественно, абсолютно нет, - подытожил старший сержант Халтурин.

В Ставрополе новую технику встретили со всеми почестями. На передачу приехали ветераны службы, юноармейцы, кадеты и городские чиновники, в том числе мэр города Иван Ульянченко. А передал части современную технику заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению, генерал-майор Алексей Рагозин.

Алексей Рагозин произносит напутственную речь ставропольским военнослужащим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Сегодня для военнослужащих действительно знаменательное событие! Решением командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-полковника Андрея Сердюкова комплект передан 247-у гвардейскому десантно-штурмовому полку в городе Ставрополь. Для гвардейцев-десантников на Юге России - это уже второй комплект новейших боевых машин. В конце 2020 года первый комплект был поставлен в гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцированный в городе Новороссийск, - выступил перед солдатами Рагозин.

Каждую машину благословили на долгую службу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Юноармейцы и кадеты все мероприятие ждали, когда смогут притронуться к технике. И даже когда ненадолго остались без руководителя — не сдвинулись с места.

- Мощь! Мне бы такой один. Хотя бы дотронуться, - были слышны «разговорчики в строю».

- До конца текущего года по программе перевооружения Воздушно-десантных войск запланирована поставка еще трех комплектов боевых машин, - заявил журналистам Рагозин. - На очереди - 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Отклонений от плана не будет.