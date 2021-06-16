Полувековая история «Сигнала» представлена в современном заводском музее

Открытие музея.

В этом году Cтавропольский радиозавод «Сигнал» отметил свое 50-летие. В день празднования юбилея на территории завода торжественно открыли информационно-музейный центр, в котором отражена полувековая история лидера радиоэлектронной промышленности России. Красную ленту в присутствии первых почетных гостей музея перерезали генеральный директор радиозавода «Сигнал» Андрей Кочерга и исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. А экскурсоводами в этот день стали сотрудники завода, которые могут рассказать о своей работе все, за исключением секретной информации по линии гособоронзаказов.

История прошлого в технологиях будущего

При создании заводского музейного центра «Сигнал» использовал идеальную формулу современного музея - технологии плюс хорошая база экспонатов. Путь от проекта до открытия был проделан в кратчайшие сроки: свой вклад внесли практически все производственные подразделения завода, применяя самые передовые технические средства подачи информации. Консультантами выступили сотрудники уникального исторического парка «Россия - Моя история».

Фото: "Сигнал".

Поставленную задачу заводчане выполнили качественно и в срок. Световые панели, проекторы, интерактивные тач-столы и сенсорные дисплеи с компьютером, позволяющие посетителю самостоятельно выбирать контент для просматривания или прослушивания, - заводской информационно-музейный центр идет в ногу с самыми продвинутыми музеями современности.

На базе интерактивных стендов и панелей, где представлены картины из истории предприятия и перспективные проекты, которые сегодня реализует «Сигнал», в музее действуют четыре тематических экспозиции: общая часть (вехи истории, награды и гости завода, партнеры «Сигнала»), информация о выпускаемой гражданской продукции, продукция военного назначения и эволюция технологий. При этом все выполнено в едином стиле.

Фото: "Сигнал".

Среди предметов, представленных в экспозиции, можно увидеть настоящие раритеты - продукцию, выпущенную еще в советское время заводчанами. Часть из них - изделия гражданского назначения: первый пульт дистанционного управления телевизором, утюг, стиральная машина, одна из первых моделей компьютера.

Вооружен - значит защищен

Особый интерес у первых гостей музея вызвали экспонаты выпускаемой продукции военного назначения, в числе которых комплексы радиоэлектронного противодействия, станции РЭБ вертолетного, морского и ракетного размещения.

Сегодня «Сигнал» разрабатывает и выпускает ту продукцию военного назначения, которая является современным и действенным способом противодействия и защиты нашей военной техники от аналогичных комплексов и техники противника. Рассматривая такие экспонаты, в полной мере осознаешь масштабность и исключительную важность деятельности как завода в целом, так и каждого сотрудника в отдельности.

Фото: "Сигнал"

Профессионализм, дисциплину и бережное отношение к культуре производства и истории завода отметили и высокие гости, присутствующие на открытии информационно-музейного центра «Сигнала»:

- Таких предприятий, как ваше, не так много - вы всегда четко соблюдаете все свои обязательства, неукоснительно выполняете договоры в рамках гособоронзаказа, - отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. - Открытие музея говорит о том, что руководство завода основательно вкладывается в культуру, которая меняет взаимоотношения в коллективе, меняет отношение человека, стоящего у станка, к своей работе. Чувствуется, с какой любовью здесь хранят наследие советской школы инженеров и промышленников Ставропольского края.

Стоит отметить, что информационно-музейный центр - это не только музей в привычном его понимании и информационный центр, позволяющий прикоснуться к тайнам производственного процесса, но и инновационная площадка, предназначенная для профессионального обучения и развития молодых специалистов. Руководство «Сигнала» намерено адаптировать музей под полноценный обучающий центр при подготовке кадрового резерва завода.

"Живая" книга - в подарок.

А самыми первыми посетителями после торжественного открытия музея стали ветераны завода и родственники действующих сотрудников, которые 10 июня пришли на родное предприятие на День открытых дверей, который также проводился в рамках юбилея. Уходили впечатленные увиденным и с подарком, которым послужило уникальное печатное издание с дополненной реальностью «Есть Сигнал!».