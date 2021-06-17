Стал известен доход дочери Кадырова, работающей в министерстве культуры Чечни

22-летняя Айшат, довольно известная в Чечне личность. Она занимается модельным бизнесом - ей принадлежит дом моды Firdaws

Дочь главы Чечни, занимающая с осени 2020 года пост первого заместителя министра культуры Чечни Айшат Кадырова отчиталась о доходах. Так, на официальном сайте министерства культуры республики опубликована декларация о доходах людей, замещающих должности государственной службы в ведомстве. На фоне отца, удвоившего свой доход до 380 миллионов рублей, ее заработок выглядит весьма скромно: 845 434,31 рублей. А супруг Айшат, должность которого в документах указана как «начальник управления», заработал 1,5 млн рублей. Единственный сын пары пока слишком маленький, чтобы иметь собственный доход.

У молодой семьи нет личной собственности, живут супруги в предоставленной 100-метровой квартире. Судя по официальным данным, зять главы Чечни ездит на Ваз 2107 и Ваз 210740.

Айшат – старшая дочь Рамзана Кадырова. Она родилась 31 декабря 1998 года

Айшат – старшая дочь Рамзана Кадырова. Она родилась 31 декабря 1998 года. 22-летняя Айшат, довольно известная в Чечне личность. Она занимается модельным бизнесом - ей принадлежит дом моды Firdaws, в котором шьют традиционные чеченские и исламские наряды.

Также Айшат владелица крутого кафе Paris в Грозном, оформленного во французском стиле

Также Айшат владелица крутого кафе Paris в Грозном, оформленного во французском стиле. А еще Айшат - единственная на данный момент дочь Рамзана Кадырова, которая вышла замуж. Ее избранник - сын неназываемого друга и одноклассника Рамзана Кадырова, погибшего на войне.

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