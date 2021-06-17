Студенту грозит 7 лет тюрьмы за комментарий о взрыве около УФСБ Архангельска

Руслан Х.

Полицейские из Кабардино-Балкарии задержали Руслана Х. 22-летний парень проходит по делу об оправдании терроризма, рассказывает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Речь идет о взрыве около здания УФСБ Архангельска, которое произошло 31 октября 2018 года. ЧП произошло между дверями возле стойки металлоискателя. 17-летний парень подорвал себя при входе в здание. Три человека пострадали, один - сам нападавший - погиб.

Взрыв прогремел в здании ФСБ. Фото: Марина Вавилина

- Руслан Х. начал дискуссию под одним из постов во ВКонтакте о происшествии. Выступил он с провокационным заявлением, в котором полностью оправдал преступление, совершенное у дверей УФСБ Архангельска, - сообщил источник издания.

Собеседник также отметил, что в дальнейшем житель Нальчика стал спорить о положении дел в стране. В контексте беседы он использовал крылатое выражение "нельзя сделать омлет, не разбив пары яиц".

Руслан Х.

- В отношении Руслана Х. возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма в сети "Интернет". Подозреваемому уже выбрали меру пресечения, его отпустили под подписку о невыезде. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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