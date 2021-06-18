Катамаран с туристами перевернулся в Карачаево-Черкесии: есть пострадавшие и погибшие

Фото с места ЧП.

На реке в Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с туристами. ЧП произошло сегодня, 18 июня 2021 года, близ аула Учкулан. Пострадавшими оказались туристы из Краснодара, которые приехали большой компанией на отдых в КЧР.

На борту двух плавательных средств находились по семь человек и по одному инструктору. Одна из лодок перевернулась, пассажиры второй кинулись на помощь и тоже оказались в воде. Выбраться из воды при помощи инструкторов удалось 12 туристам, в числе которых один подросток.

Фото с места ЧП.

Как рассказал сайту stav.kp.ru собственный источник, один из туристов погиб. Им оказался 36-летний Александр А. Еще одного человека унесло быстрым течением реки. Сейчас его ищут спасатели.

Пострадавших туристов доставили в Центральную больницу Карачаевска.

- Пока в больнице находятся три человека из числа пострадавших на реке. Один из них госпитализирован в хирургическое отделение. У него диагностирован серьезный ушиб грудной клетки, - сообщили «КП - Ставрополь» в приемном отделении больницы. - Еще двух пациентов осматривают врачи. Их состояние не вызывает опасения. Оба находятся в сознании, передвигаются самостоятельно.

Остальным туристам помощь медиков не потребовалась.

На месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Аул Учкулан располагается на берегу одноименной реки и считается местом туристическим. Конные прогулки, рыбалка, сплав по реке, нарзаны и живописные виды - вот, что привлкает туристов со всей страны в Учкулан. Из аула открывается прекрасный вид на Эльбрус.

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