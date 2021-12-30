В Дагестане вакцинированная от COVID-19 женщина выиграла автомобиль Lada Granta

Молодая женщина получила автомобиль Lada Granta Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября до 25 декабря привитые от COVID-19 жители Махачкалы стали участниками розыгрыша призов, среди которых в качестве главного приза разыгрывался автомобиль Lada Granta. Об этом рассказали в пресс-службе администрации дагестанской столицы.

Там добавили, что победителей выбирали с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел из списка данных о людях, прошедших вакцинацию, предоставленных Минздравом Республики Дагестан.

А имена победителей в торжественной обстановке объявили на главной елке республики на площади Ленина.

Всего в лотерее участвовал 75 831 человек. Главный приз достался жительницы Махачкалы Диане Садулаевой. Молодая женщина получила автомобиль Lada Granta.