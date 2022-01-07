Догнал, чтобы разобраться по-мужски: дело об убийстве жителя Ставрополя в пробке пересмотрено

Марата М. обязали отбыть наказание в тюрьме и выплатит семье погибшего солидную компенсацию Фото: Архив "КП"

Присяжные Промышленного районного суда Ставрополя во второй раз изучили уголовное дело об убийстве 45-летнего Алексея Г. на улице Кулакова. Обвиняемым стал ранее судимый житель Михайловска Марат М., который считает, что зарезал своего обидчика из-за страха, что тот навредит ему и его пассажирам. Подробности тяжбы рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

КАК ВСЕ БЫЛО

Вечером 14 ноября 2019 года 49-летний Марат М. на "десятке" довозил знакомую с малолетним ребенком домой. Мужчина торопился, вел неаккуратно. В итоге слегка врезался в "четырнадцатую" и попробовал уехать. Пострадавшая машина, которой управлял Алексей, погналась за ним.

Марат застрял в вечерних пробках на выезде из Ставрополе, где его и поймали. Алексей открыл машину виновника ДТП, стал оскорблять его и несколько раз ударил по лицу. У жителя Михайловска под рукой оказался нож, который он воткнул в грудь обидчика. А после, по словам источника "КП-Ставрополь, Марат уехал. Полицию вызвали свидетели, Алексей к этому времени уже скончался.

Фото с места ЧП: СУ СКР по Ставропольскому краю

Виновного задержали по "горячим следам". На Марата у правоохранительных органов было приличное досье. До этого он был судим в 2010 году за покушение на мошенничество и в 2018 - за грабеж и кражу. В обоих случаях мужчина легко отделывался. В первом через несколько лет ему заменили срок в колонии общего режима на принудительные работы. А во втором суд Калмыкии, где последний должен был содержаться в колонии строгого режима три года, уже через 400 дней освободил по УДО.

На этот раз Марату грозило серьезное наказание. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

ПОТЕРПЕВШИЙ НЕ ПРАВ, НО ОН ПРАВЕЕ

Следствие шло полгода. В первый раз материалы поступили в Промышленный районный суд Ставрополя в марте 2020 года. По требованию защиты дело рассматривал суд присяжных.

У них была надежда на то, что им удастся доказать версию о самообороне. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах пересказал позицию обвиняемоего. Он уверяет, что потерпевший серьезно травмировал его. Якобы тот сломал ему нос и угрожал ножом, который Марат потом выхватил и использовал для самообороны.

Все эти доводы признали недоказанными, мало доказательств. Экспертиза показала, что Алексей рассек виновнику ДТП бровь, что, тем не менее, было признано "противоправным деянием". То есть, попытку Алексея решить дорожный конфликт кулаками осудили, но оснований, чтобы обороняться от него ножом, не было, уверены присяжные и суд.

В первый раз суд приговорил Марата к девяти годам колонии особого режима и выплате миллиона рублей родственникам погибшего. Адвокаты оспорили решение в Краевом суде, а потом - в кассационном. И приговор отменили, но не из-за жалоб защиты - решение посчитали недостаточно строгим. Гособвинитель отметил, что смягчающим обстоятельством признали извинения обвиняемого, но по факту тот ничего не сделал, чтобы попросить прощения у потерпевших.

В октябре 2021 года суд вынес окончательное решение, Марату М. дали 9 лет и 2 месяца колонии особого режима. Все два года разбирательств обвиняемый находился в СИЗО, что позволило ему сократить срок настолько же. Источник "КП-Ставрополь" также сообщил, что в ноябре защите удалось уменьшить сумму иска до 950 тысяч рублей - и только. С этого момента приговор вступил в силу, и подсудимый отправился в тюрьму.

Имя потерпевшего изменено в соответствии с законодательством РФ