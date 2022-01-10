На Ставрополье за сутки выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Антилидером стал краевой центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки заразилось 198 человек. Число зараженных в крае достигло 127755. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 11 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 6228.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером стал краевой центр. Так, в Ставрополе заболело за сутки 68 человек. В Георгиевском округе и Красногвардейском районе по 13 зараженных. В Минераловодском округе заразилось 10 человек.

В Арзгирском районе, Буденновском районе, Грачевском районе, Левокумском районе, Нефтекумском округе, Новоселицком районе, Новоалександровском округе, Советском округе, Степновском районе, Труновском районе, в городе Лермонтове .

- Надежду на лучшее укрепляет прививочная кампания. Еще тысяча наших земляков завершили в минувшее воскресенье иммунизацию от коронавируса, получив второй компонент вакцины. Всем желаю здоровья! Берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к жителям края.