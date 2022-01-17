Купели на крещение в Ставропольском крае в 2022: неподготовленным новичкам не стоит купаться в ледяной воде

Спасатели не рекомендуют совершать омовение тем, кто не закалялся ранее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь с 18 на 19 января 2022 года православные верующие отмечают один из 12 главных христианских праздников года: Крещение Господне. Светлый праздник, как правило, сопровождается массовыми купаниями. Для жителей региона традиционно публикуют разрешенные купели на крещение в Ставропольском крае 19 января 2022 года, список адресов и режим работы.

На места проведения массового купания всегда отправляют бригады спасателей, медиков, сотрудников органов правопорядке, определяют дежурных, создают пункты обогрева в соответствии со всеми требованиями безопасности.

В прошлом году в Ставропольском крае организовали 85 мест для совершения омовений. Всего их должны были посетить около 40 тысяч людей, но региональные власти отменили крещенские купания из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году полный список разрешенных мест для купаний еще не был опубликован на сайте МЧС России по Ставропольскому краю. Информация уточняется и обновляется.

Перечень мест для купаний в Ставрополе обычно состоит из трех главных источников:

1. г. Ставрополь, «Холодные родники» (Таманский лес)

2. г. Ставрополь, родник «Корыта»

3. г. Ставрополь, Храм Серафима Саровского.

В г. Железноводске на Крещение обычно окунаются в озеро:

г. Железноводск, озеро «30 лет Победы»

Режим работы: круглосуточно

Памятка от пресс-службы ГКУ по Ставропольскому краю:

1. Окунаться можно только в специально оборудованных купелях, под присмотром спасателей, медиков и специалистов других служб экстренного реагирования.

2. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви.

3. Перед спуском в прорубь необходимо разогреть тело.

4. Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

5. При выходе воспользуйтесь помощью, так как есть риск сорваться со скользких ступеней и уйти под воду.

6. После купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем, и наденьте теплую одежду.

В пресс-службе также дали официальный комментарий и посоветовали не рисковать здоровьем тем, кто собирается окунаться в холодную воду на Крещение впервые.

- Мы не рекомендуем омовение в ледяной воде людям, страдающим хроническими заболеваниями, и тем новичкам, кто морально не подготовился к погружению. Здоровым людям необходимо хотя бы за месяц начать обтираться и постепенно обливаться холодной водой, чтобы организм привык, - прокомментировал первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Михаил Кривенко.