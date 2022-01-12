На Ставрополье 12 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Кампания по вакцинации постепенно приближает Ставрополье к достижению коллективного иммунитета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 293 человек. Число зараженных достигло 128288. За вчерашний день от коронавируса скончались 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Так, в краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 75 человек.

В Пятигорске за сутки заболело 26 жителей, в Невинномысске – 24, в Левокумском районе -20, в Георгиевском округе -18, в Кировском городском округе -15.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Андроповский, Грачевский, Ипатовский, Курской, Новоселицкий, Новоалександровский округа и районы, а также города Лермонтов и Кисловодск.

Кампания по вакцинации постепенно приближает Ставрополье к достижению коллективного иммунитета.

- Ежедневные показатели прививок подрастают после праздников, однако работы предстоит еще немало. Берегите и себя и близких. Будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.