В Ингушетии осудят многодетного отца, из-за которого умерли его жена и новорожденная дочь

зЗа рулем машины находился отец большой семьи, 34-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла поздним вечером, 29 октября, в Ингушетии. Там «лоб в лоб» столкнулись КамАЗ и отечественная легковушка.

В результате происшествия погибли два человека – многодетная мать и новорожденная малышка, еще восемь детей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, за рулем машины находился отец большой семьи, 34-летний мужчина.

Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗ - 532150 с полуприцепом. 36-летняя супруга водителя и его новорожденная девочка получили различные травмы, от которых скончались в больнице.

Остальные дети и сам водитель легковушки получили ссадины и ушибы и после оказания медицинской помощи не госпитализированы.

Против отца многодетной семьи возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.