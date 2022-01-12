В Дагестане вандалы подожгли мусор и испортили древнюю Дербентскую стену

Дербентская стена — двойная стена времен Сасанидов, перекрывающая Каспийские ворота в Дербенте

Инцидент произошел накануне в дагестанском городе Дербент. Там у северной крепостной стены на участке ворот Джарчи-Капы вандалы подожгли мусор. Как сообщил собственный источник «КП - Ставрополь», 12 января в течение дня специалисты устранят последствия акта вандализма.

Первыми сигнал об этом происшествии подали жители Дербента. О нанесении ущерба объекту культурного наследия федерального значения «Дербентская цитадель «Нарын-Кала»» узнали представители Дагнаследия.

Учреждение подготовили и направили письма с информацией об инциденте в Управление Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, ОМВД России по городу Дербенту с просьбой установить личности и применить в отношении них соответствующие меры.

Дербентская стена — двойная стена времен Сасанидов, перекрывающая Каспийские ворота в Дербенте. Топоним «Дербент» означает «узкие врата», и стена перекрывает эти ворота от морского берега до крепости Нарын-кала.

Стена на протяжении 15 веков использовалась в оборонительных целях кавказскими албанами, персами, арабами и монголами. Как наиболее сохранившийся памятник древнеперсидского фортификационного зодчества стена внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.