На Ставрополье 13 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч ставропольчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных в крае достигло 128640. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 10 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером стал Ставрополь. Там за вчерашний день диагноз подтвердился у 88 человек.

Число зараженных в краевом центре достигло 26058. В Невинномысске за сутки заболел 41 человек, в Кисловодске – 26, в Петровском городском округе – 21, в Ессентуках – 18, в Изобильненском городском округе – 17, в Железноводске – 16, в Буденновском районе – 15.

Также есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Андроповский район, Апанасенковский район, Арзгирский, Грачевский, Курской, Минераловодский, Труновский городские округа и районы, а также город Лермонтов.

Кстати, в этом городе меньше всего зараженных. Так, за весь период пандемии число заболевших достигло 6.

- Побороть пандемию поможет достижение коллективного иммунитета. Все больше наших земляков получают вакцину от коронавируса. Полный курс иммунизации прошли 1 миллион 13 тысяч ставропольчан, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.