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Общество14 января 2022 8:58

На Ставрополье 14 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Краевой центр вновь оказался антилидером по числу зараженных
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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За вчерашний день от коронавируса скончалось 13 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

За вчерашний день от коронавируса скончалось 13 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 386 человек. Число зараженных в крае достигло 129026. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 13 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. В Ставрополе за сутки заболело 104 человека. Краевой центр вновь оказался антилидером по числу зараженных.

В Нефтекумском городском за вчерашний день заболело 37 человек, в Невинномысске 33, в Туркменском округе – 21, в Кисловодске – 19.

Есть районы, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Александровский, Андроповский, Арзгирский, Грачевский, Курской, Новоселицкий, Новоалександровский, Советский, Степновский, Труновский районы и округа и город Лермонтов.

- Но, к сожалению, новые летальные случаи на фоне COVID-19 все еще происходят. Соболезную родным скончавшихся. Кампания по иммунизации продолжается, более 5 тысяч наших земляков сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день. Берегите себя и будьте здоровы! – прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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