Вырывает балконы и деревья с корнями: ураганный ветер разрушил и обесточил часть Ставрополя

Последствия ураганного ветра в Ставрополе Фото: СОЦСЕТИ

Ураганный ветер постепенно разрушает Ставрополь. Пользователи сети, шокированные происходящим, выкладывают видео в соцсети. Ущерб от непогоды, по всей видимости, будет исчисляться не одним десятком тысяч рублей. А то и сотнями тысяч.

Причем "ураганный ветер" - это не преувеличение. Согласно данным с сайта Гидрометцентра, в ночь на 15 января скорость ветра в Ставрополе будет колебаться от 28 до 30 метров в секунду. Что по шкале Бофорта соответствует жесткому шторму и даже урагану. Власти Ставрополья экстренно приняли меры и еще 13 января ввели режим повышенной готовности. Население края предупредили об опасности.

Два дня жители Ставрополя ждали ветра. Погода была ветренной, холодной, но умеренной. Но после 20 часов 14 января стихия поднялась. Первыми упали деревья, затем полетели крыши домов. Обломки конструкций в лучшем случае просто уносит - в худшем они перекрывают дороги, повреждают машины и угрожают людям. Согласно информации ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в ведомство поступили заявки о падении 15 деревьев и повреждении кровель на трех зданиях. Судя по сообщениям в соцсетях, таких случаев гораздо больше.

- На улице Ленина в Ставрополе упало дерево на машину. Один человек пострадал, он доставлен в больницу, - следует из сообщений ГУ МЧС по Ставрополью.

Но куда больший страх вызвали кадры, снятые внутри одной из ставропольских квартир. Ветер вырвал балкон. Вместе с стеклом на улицу полетели личные вещи горожанина.

Следом стало известно, что в полночь упал строительный кран.

Из-за непогоды в Ставрополе и Михайловске отключили свет в 2,9 тысячах домах, в которых живет 11,1 тысяч человек, в том числе - 3,7 детей. Специалисты выезжают на вызовы, несмотря на страшный ветер. И обещают вернуть электричество как можно скорее.