На Ставрополье 17 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье продолжается прививочная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 509 человек. Число зараженных в крае достигло 130438. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 10 человек. Число умерших в регионе достигло 6305. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за вчерашний день смогли 412 пациентов.

«КП-Ставрополь» выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом списке стал краевой центр. Так, в Ставрополе за вчерашний день заболело 154 человека. В Кисловодске диагноз подтвердился у 50 человек. В Кировском округе заразилось еще 37 человек.

В Невинномысске диагноз подтвердился у 34 человек. В Георгиевском и Новоалександровском округе заболело по 29 человек. В регионе есть территории, где за сутки не заболело ни одного человека: Александровский, Арзгирский, Грачевский, Кочубеевский, Красногвардейский район, Новоселицкий, Степновский, Туркменский и город Лермонтов.

- Не становится больше летальных случаев на фоне коронавируса. Однако они по-прежнему фиксируются. Соболезную родным скончавшихся. Достичь коллективного иммунитета против коронавируса поможет прививочная кампания. На Ставрополье она продолжается. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился глава региона к землякам.