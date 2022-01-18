На Ставрополье 18 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Более 1 миллиона 241 тысячи ставропольчан уже сделали прививку от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье 18 января зафиксировали абсолютный максимум случаев коронавируса за сутки. За вчерашний день в крае заболело 547 человек. Число зараженных за весь период пандемии достигло 130985. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За сутки от коронавируса скончалось 9 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего на Ставрополье скончалось 6314 пациентов.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидером стал краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 180 человек. В Георгиевском округе заболело 36 человек, в Кировском округе -30, в Буденновском -28, в Железноводске и Невинномысске по 23 зараженных в каждом городе. В Левокумском районе – 20, в Благодарненском -19.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Новоалександровский городской округ, Минераловодской городской округ, Туркменский район, города Пятигорск и Лермонтов. Кстати, в Лермонтове меньше всего зараженных коронавирусом. Так, за весь период пандемии число заболевших там достигло 6.

- Нагрузка на стационары растет незначительно – около трети коек в COVID-стационарах свободны, - прокомментировал губернатор Ставрополья.