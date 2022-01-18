«Не имел права оскорблять народ»: родители дагестанца, обещавшего «бить русских» в автобусе, попросили прощение за сына

Отец и мать скандального пассажира, ставшего фигурантом уголовного дела

Мать 29-летнего Шугаиба Болатукаева попросила прощение у россиян. Это он устроил скандал в автобусе в Москве после отказа водителя остановиться в неположенном месте. Водителя Шугаиб за то назвал «свиньей» и «чертом». А на замечание пассажиров ответил:

– С вами русскими так и надо. Рот закрой старый, рот закрой старик. Ничего, придет время, когда мы всех вас бить будем.

– Кто «мы»?

– Мы, дагестанцы!

На родине, в Дагестане, за сына краснеют родители. Отца и мать Шугаиба Болатукаева пригласили на разговор в администрацию Кизилюрта, где они публично принесли извинения за сына.

- Прошу прощения за своего сына перед всей страной. Перед всеми россиянами. Как мать, конечно, люблю своего сына. Но осуждаю в тот же момент, - сказала мать Аида Болатукаева.

- Не имел права народ оскорблять - никакой. И унижать - ни женщину, ни мужчину, ни стариков. Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять. Я извиняюсь за своего сына, - добавил отец Даниял Болатукаев.

Тем временем следственный комитет расследует против молодого человека уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Шугаиб был задержан на территории Калужской области и уже раскаялся за свое поведение.

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