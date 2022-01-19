На Ставрополье 19 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Всего на Ставрополье обоими компонентами вакцины против коронавируса привились более 1 миллиона 29 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 621 человека. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день от коронавируса скончалось 8 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 6322.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом списке оказался краевой центр.

За сутки там заболело 228 человек. В Нефтекумском городском округе – 57, в Ипатовском городском округе -29, в Петровском округе – 26, в Невинномысске – 25, в Буденновском округе -24, в Георгиевском округе -21, в Красногвардейском -20.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции: Кочубеевский район, Предгорный район, Труновский район, города – Пятигорск, Ессентуки и Лермонтов.

- Число заболевших продолжает расти. Доля штамма «омикрон» среди новых случаев постоянно увеличивается. На заседании краевого координационного совета по противодействию распространению COVID-19 рассмотрим ее и примем необходимые решения, - обратился к жителям Ставрополья губернатор края.