«Я подглядывал ей под юбку»: звезда КВН откровенно рассказал о запретной любви к учительнице

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Участник астраханской команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов в передаче Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» признался, что первым объектом его сексуальных фантазий была учительница ставропольской школы.

Известный юморист не забывает про малую родину и регулярно посещает наш регион. Фото: личная страница Дениса Дорохова - dorokhovdenisofficial

По правилам, главный герой шоу Мусагалиева должен рассказать о постыдных фактах из своей биографии. Денис Дорохов решил вспомнить юношеские годы. И о том, как он вместе с родителями был вынужден переезжать из города в город, потому что отец Дорохова - военный.

Юморист родился в Невинномысске, но в течение нескольких лет жил в Ставрополе. Родители комика снимали полгода квартиру на улице Пирогова, Дорохов посещал одну из школ неподалеку. Там он и встретил свою большую школьную любовь - учительницу русского языка и литературы Ольгу Арнольдовну.

Денис Дорохов в одной из поездок сфотографировал стадион "Динамо" Фото: личная страница Дениса Дорохова - dorokhovdenisofficial

В шоу Дорохов рассказал, что не считает свои юношеские чувства зазорными, заслуживающими осуждения.

- Реально постыдный факт, но для мальчика, мне кажется, это не сильно постыдный факт. В Ставрополе в школе была учительница русского и литературы Ольга Арнольдовна. Это была моя первая сексуальная фантазия. Это был шестой - седьмой класс. Она шикарная была, длинноногая. Ей было до 30, кажется. И она просто максимально сексуальная была, она одевалась сексуально. У нее были юбки выше колена. Смысл в том, что я подглядывал ей под юбку. Я выходил отвечать к доске и, когда рассказывал, смотрел в глаза ей, а когда ловил момент, что она не смотрит, чуть отвернется, смотрел вниз, — рассказывал ведущему Денис Дорохов.

«КП» нашла Ольгу Арнольдовну в одной из престижных школ края. Она ушла из той, в которой ее повстречал юморист. Женщина избегает разговоров и сплетен на эту тему. И считает, что не нужно было говорить о таком на всю страну. И при этом, как сказали «КП-Северный Кавказ» ее близкие знакомые, сказанное Дороховым ей польстило.