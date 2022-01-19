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Происшествия19 января 2022 11:25

«Оба уволены»: полицейские с автоматами наперевес устроили уличную драку в Махачкале

Появилось видео с уличной дракой вооруженных полицейских в Дагестане
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Дерущиеся полицейские шокировали прохожих

Дерущиеся полицейские шокировали прохожих

Фото: СОЦСЕТИ

Вооруженные автоматами ППСники средь бела дня устроили драку на улице Махачкалы. Местные в социальных сетях предположили поначалу, что попавшие на видео полицейские снимаются в каком-то фильме, сериале или ролике для блога.

Видим, что конфликтующих нисколько не смущают прохожие, и один другого при коллегах пытается ударить в голову прикладом.

В пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, комментируя инцидент, подтвердили, что это их реальные сотрудники, что-то не поделившие.

- Руководством МВД по Республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками Полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место 18 января, оба сотрудника уволены из ОВД, - говорится в сообщении. - Также назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников произошедшего и их непосредственным руководителям.

Причину потасовки не называют. В интернете же обсуждают больше зрелищность драки: неудачный удар головой, нелепое падение участника конфликта с автоматом и полицейского, который пришел разнимать коллег.

ЧППроисшествия: ЧП