Врачи со второй попытки вытащили из желудка 8-месячной россиянки кусачки

Дети часто попадают в больницу из-за того, что все тянут в рот. Фото: Евгения ГУСЕВА

На официальной странице Ставропольской краевой детской больницы в Instagram поделились поделились публикацией о чудесном спасении девочки. 8-месячная малышка, проживающая в одном из населенных пунктов региона, каким-то образом умудрилась проглотить маникюрные кусачки. Родители сразу обратились в местную больницу, откуда их экстренно направили в Ставрополь.

Ребенку сделали рентген и провели срочное дообследование - эзофагогастродуоденоскопию. Выяснилось, что размер предмета, попавшего в желудок крохе, примерно 5 см на 1 см.

Малышки вовремя успели помочь. Фото: пресс-служба Ставропольской краевой детской больницы

Перед врачами стояла непростая задача - пищевод узкий, проглоченные маникюрные щипчики - широкие. Только со второй попытки с помощью захвата, который называется «крысиный зуб», опасный предмет удалось вытащить.

Этим инструментом достали кусачки. Фото: пресс-служба Ставропольской краевой детской больницы

За сложную операцию взялся заведующий эндоскопическим отделением детской больницы Роман Шолом. Несмотря на все сложности, все закончилось благополучно.

Удалить инородное тело удалось только со второй попытки. Фото: пресс-служба Ставропольской краевой детской больницы

Пользователей соцсетей произошедшее просто потрясло.

- Тут водичкой поперхнется, слышишь, летишь спасать. А такого объема предмет тихо точно не мог ребенок заглотнуть, - написала одна ставропольская мама.

- Не могу даже таблеточку Но-шпа проглотить! Как такое-то можно было? - недоумевает другая.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, уже на на четвертые сутки девочка поехала домой.