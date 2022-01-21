На Ставрополье 21 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 223 человек Фото: Эдуард Абрамов

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 744 человек. Число зараженных в крае достигло 133030. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 13 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 6347.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером оказался краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки диагноз подтвердился еще у 223 человек.

В Туркменском районе за вчерашний день заболело 54 жителя, в Нефтекумском городском округе -52, в Предгорном районе – 39, в Благодарненском районе -38, в Кисловодске -32, в Ессентуках -30, в Красногвардейском районе -29, в Георгиевском округе -24, в Петровском округе -21, в Апанасенковском районе -20. В остальных – меньше 20.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции: Арзгирский район, Буденновский район, Левокумский район, Новоселицкий, город Лермонтов.

- Госпитализация при новом штамме требуется значительно реже — больше четверти коек в COVID-стационарах свободны. В связи с этим сегодня делаем упор на развитие амбулаторного звена, - прокомментировал губернатор Ставрополья.