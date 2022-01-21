Организатор финансовой пирамиды сдала подчиненных, спасаясь от наказания за рецидив

Зарина Хаджибекова во второй раз оказалась в колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Организатор "финансовой пирамиды" со Ставрополья Зарина Хаджибекова узнала свой окончательный приговор. За год дела женщины изучали сразу два суда. От хитрого плана бизнесвумен пострадали 58 семей, доверивших ей свои деньги. И еще четыре подчиненных, которых женщина вовлекла в свою схему и затем сдала.

Как работала финансовая пирамида и сколько Хаджибековой придется выплатить своим жертвам - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

ЗАСТАВИЛИ ПИСАТЬ ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО

Правоохранители знают Хаджибекову еще с 2011 года. Вместе с друзьями она вывезла за черту Буденновска двух несовершеннолетних студенток и стала вымогать у них деньги. Жертв запугивали и унижали: девочек заставили раздеться и стреляли им под ноги из травматического пистолета. Испуганные подростки пообещали достать деньги, а злоумышленники в свою очередь поклялись, что убьют их, если вознаграждения не будет.

Подростков караулили после пар. И когда казалось, что срок вот-вот закончится, одну из жертв заставили писать предсмертное письмо. В ней она объясняла свое решение уйти из жизни и говорила, что конверт в правоохранительные органы принесет вторая потерпевшая. Источник "КП-Ставрополь" отметил, что девочка писала под диктовку Хаджибековой. К слову, женщина тогда уже была матерью двухлетнего ребенка.

С расплатой по счетам студенты затягивали намеренно. На двоих им надо было достать 50 тысяч рублей. В рамках оперативной операции девочки передали поддельные деньги, и двух вымогателей - Хаджибекову и ее друга - задержали. Третий сообщник сбежал. Пойманные, несмотря на заключение сделке о сотрудничестве со следствием, не раскрыли его личность.

За вымогательство женщина получила два года общего режима. Но уже через год ее выпустили по УДО.

КРЕДИТЫ НА ИНВЕСТИЦИИ

После освобождения Хаджибекова, казалось, начала жить по закону. И даже в 2013 году открыла собственный бизнес. Согласно информации "КП-Ставрополь", женщина хотела организовывать мероприятия и праздники. Правда, за восемь лет фирма так и не приняла ни одного клиента. Ни один житель аула Уллуби-Юрт, где зарегистрировано ИП, не воспользовался ее услугами. А это аж 800 человек местного населения!

Хаджибекова задумала другое предприятие. Пользуясь предпринимательским статусом, она втиралась в доверие к малознакомым гражданам и предлагала им вложиться в "выгодный бизнес". Человек дает ей деньги, а она их возвращает в течение трех месяцев и докидывает небольшой процент с прибыли. Кто позовет еще одного инвестора, получит вознаграждение. Суть бизнеса, в который ставропольчане вкладывались, Хаджибекова объясняла на пальцах. Для заманчивой инвестиции все вкладчики брали кредиты от 400 тысяч рублей.

Банки охотно одобряли заявки граждан, потому что в определенном окне сидел подставной человек. Таких в подчинении Хаджибековой было двое. Они фиктивно завышали зарплату жертв, делали им липовое трудоустройство. Потерпевшие отдавали всю сумму, а через месяц получали обратно треть. Затем выплаты прекращались. Всего от такой мошеннической схемы пострадали 55 человек. Женщина таким образом заработала больше 45 млн рублей.

МАШИНЫ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Кроме купленных консультантов, на Хаджибекову работали еще два человека. После первых удачных сделок они стали работать с будущими инвесторами. А сама женщина придумала еще одну схему - более рискованную, но удачную.

В ноябре 2018 года среди знакомых Хаджибекова пустила слух, что у нее появилась возможность перекупать любые машины со скидкой до 60%. Два жителя Ставрополья в итоге вышли на нее. Один из них - местный бизнесмен - сначала решил купить "Toyota Corolla", рыночная стоимость которой - 1,1 млн рублей. Хаджибекова пообещала достать такую машину из салона за 650 тысяч. И предприниматель поверил.

- Потерпевший дал ей 650 тысяч рублей. Хаджибекова докинула еще полмиллиона из своих сбережений и купила иномарку по рыночной цене. Об этом покупатель не знал. Он решил купить еще одну машину через Хаджибекову. На этот раз была "Toyota Camry". На рынке такая стоит 2,3 млн, а Хаджибекова пообещала купить за 1,6 млн, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

В третий раз бизнесмен закупался у женщины по-крупному. За 18 машин он передал ей более 23 млн рублей. Хаджибекова пропала вместе с деньгами.

ЧТО ДАЛИ ОРГАНИЗАТОРУ ПИРАМИДЫ

Дело о "ставропольской пирамиде" раскидало по нескольким судам. Сообщника Хаджибековой, который покупал машины, судили в Буденновском районном суде, саму женщину и ее подчиненных - в Нефтекумском районном суде. Второй приговор по мошенничеству жительнице Ставрополья зачитывали уже в Кисловодском городском суде, где жила потерпевшая, купившая основательнице пирамиды телефон.

В итоге за 58 эпизодов мошенничества Хаджибекову приговорили к семи годам колонии общего режима. Суд учел, что женщина сотрудничала со следствием, раскрыла своих сообщников и даже рассказала о десяти эпизодах, по которым не было заявлений. Это помогло ей смягчить наказание за рецидив. Кроме того, женщина обязана выплатить пострадавшим суммы, оговоренные в иске - суд удовлетворил все требования потерпевших. Общая сумма превышает 60 млн рублей.

Дело ее подчиненных еще рассматривается.