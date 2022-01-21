«Десятки покалеченных рожениц»: после очередной впавшей в кому пациентки уволили главврача перинатального центра Ингушетии

У роженицы Мадины Аушевой несколько раз останавливалось сердце Фото: Олег УКЛАДОВ

Шокирующая история из перинатального центра в Ингушетии получила широкую огласку в социальных сетях. Жертвой недобросовестных врачей стала многодетная мать Мадина Аушева. Она поступила в перинатальный центр Ингушетии и родила 29 ноября 2021 года здорового мальчика. Но внезапно 35-летней женщине стало хуже, и уже на следующий день она впала в кому.

Как затем рассказали ее родственникам, врачи долго не могли остановить маточное кровотечение. И уточняли у сестер роженицы, что им важнее: женщина или матка. Когда операцию по удалению матки удалось завершить, а кровотечение было остановлено, женщина впала в кому, из которой не выходит уже второй месяц.

Другой сестре Мадины Патимат медики сообщили, что у женщины останавливалось сердце, причем, неоднократно. По этой причине у Мадины могла произойти гипоксия - кислородное голодание, которое и привело к страшному удару по здоровью. Но сейчас молодая мать еще жива.

Родственники Мадины были шокированы и записали видеообращение, которое разместили в социальных сетях. Они обратились с просьбой проверить действия врачей перинатального центра. К комплексной проверке республиканского перинатального центра присоединился и Росздравнадзор.

В ходе проверки следственного комитета было установлено, что Мадина Аушева поступила в перинатальный центр в предродовом состоянии 29 ноября 2021 года. Врачи оперативно оказали ей медпомощь, она родила мальчика. В ходе дальнейшего оказания медицинской помощи в нарушение требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Виновных пока не установили, но инцидент с Мадиной Аушевой будут расследовать уже в рамках уголовного дела. Главного врача перинатального центра уволил глава республики.

Следователем следственного отдела по городу Назрань возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мадину перевели в республиканскую больницу в Назрани. Первый вице-премьер Ингушетии взял расследование ситуации на личный контроль.

Тем временем еще до начала возбуждения уголовного дела Мадины Аушевой - в начале января, в региональное отделение политической партии «Гражданская инициатива» обратились десятки покалеченных женщин. Все жалобы пациенток были связаны с предоставлением некачественной медицинской помощи в перинатальном центре Ингушетии.

Пациентка Тамара Экажаева заявила, что врачебные ошибки привели к удалению матки, к сожалению, женщина больше никогда не станет матерью. Прокуратура республики в результате этой жалобы нашла подтверждения о нарушении работы центра, но главный врач тогда ограничилась лишь предупреждением.

Тремя годами ранее в перинатальном центре во время операции еще одна многодетная мать - Макка Хамуратова впала в кому. Сегодня женщина парализована и не разговаривает.

Громкий скандал не обошел стороной главу республики. Махмуд Али-Калиматов заверил, что следит за судьбой бывшей пациентки перинатального центра Мадины Аушевой.

- На фоне этого случая стали поступать многочисленные жалобы жителей республики на некачественное медицинское обслуживание, расследованием которых будут заниматься соответствующие органы, - поделился информацией Махмуд Али-Калиматов на своей официальной странице в Instagram.