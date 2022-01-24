На Ставрополье 24 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Более 1 миллиона 266 тысяч жителей края уже сделали прививку от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 975 человек. За вчерашний день также скончались 10 пациентов, у клоторых болезнь протекала в тяжелой форме. Число зараженных в крае достигло 135741. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм. Победить болезнь за сутки смогли 999 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше зараженных коронавирусом. Антилидером стал краевой центр.

Там за вчерашний день в Ставрополе заболело 439 человек. В Буденновском районе – 80, в Кисловодске – 66, в Георгиевском городском округе – 40, в Ессентуках – 37, в Железноводске -35, в Труновском -30, в Невинномысске -23, в Изобильненском округе – 21.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: город Лермонтов, Туркменский район, Новоселицкий район, Александровский район.

- С учетом угроз со стороны «омикрон» - штамма и глобального подъема заболеваемости важно соблюдать правила эпидпрофилактики, - обратился губернатор к жителям Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, порог коллективного иммунитета на на Ставрополье еще не достигнут, но прививочная кампания помогает сделать его ближе.

- Более 1 миллиона 266 тысяч жителей края уже сделали прививку от COVID-19. В том числе 1 миллион 43 тысячи – завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.