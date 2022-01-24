Глава Минвод Перцев задержан в Краснодаре из-за дела о советском детсаде

Сергей Перцев. Фото: пресс-служба Минераловодского городского округа

В Краснодаре задержали бывшего главу Минеральных Вод Сергея Перцева. Против него завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство проверяла действия администрации при реализации национального проекта "Образование". В декабре 2020 года экс-глава округа заключил соглашение с замминистра строительства и архитектуры Ставрополья, по которому из бюджета региона выделят субсидию на размещение детского сада за 192 млн рублей.

Управление имущественных отношений Минеральных Вод и физлицо подписали контракт о покупке учреждения по переулку Зеленому, стоимость которого составляет более 194 млн рублей. Здание, возведенное в 1983 году, не соответствует нормативам строительства в сейсмических районах. Это угрожает жизни и здоровью воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения, следует из выводов проверки.

- Таким образом, в муниципальную собственность фактически на бесконкурсной основе приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта. Согласно заключению оценочного исследования его реальная рыночная стоимость составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, по требованиям детский сад должен вмещать 235 мест. Но фактически здание предусматривает размещение 211 детей.

- Бывший глава Минераловодского городского округа, обладая достоверной информацией о несоответствии приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимости требованиям законодательства в части сейсмоустойчивости и новизны, необоснованно и незаконно подписав заявки на перечисление субсидии из бюджета края в бюджет Минераловодского городского округа, нарушил требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, - пояснила прокуратура Ставрополья.

Бюджету России причинен ущерб в 194,5 млн рублей.

- Одним из поводов для возбуждения данного уголовного дела явились материалы оперативно-розыскной деятельности Управления Федеральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой края.

Накануне Перцев ушел в отставку. Сам он связывал увольнение с последствиями коронавируса, перенесенного год назад.