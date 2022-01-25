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Общество25 января 2022 9:00

На Ставрополье 25 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день от коронавируса скончались 9 человек
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 267 тысяч человек

Прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 267 тысяч человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 890 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день от коронавируса скончались 9 человек. Число умерших в регионе достигло 6392.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Тем временем прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 267 тысяч человек. В том числе, завершили курс вакцинации более 1 миллиона 44 тысяч ставропольчан.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом списке оказался краевой центр.

Так, за сутки в Ставрополе заболело 443 человека. В Нефтекумском городском округе заболело 64 человека, в Труновском городском округе – 48, в Георгиевском городском округе - 44, в Кировском городском округе – 31, в Кисловодске -29, в Грачевском районе -25, в Буденновском районе -24, в Апанасенковском – 21.

Есть районы, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Александровский район, Изобильненский городской округ, Новоселицкий район, Минераловодский городской округ, Степновский район, Туркменский район, Шпаковский район, а также города – Лермонтов, Железноводск, Пятигорск.

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