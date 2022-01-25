Кадыров объяснился за слова о «содержании чеченского народа» на 300 млрд из казны РФ

Глава Чечни порекомендовал вместо того, чтобы ловить «хайп», уточнять информацию в профильных ведомствах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале ответил журналистам и объяснил всем, что его слова в прямом эфире Instagram о «существовании» Чечни за счет денег из казны РФ неверно истолковали. И выражение, что «содержание чеченского народа» обходится российскому бюджету в 300 млрд рублей в год, транслируемое в СМИ, поняли тоже неправильно.

Кадыров признался, что мог некорректно выразиться. Обратив внимание, что он не академик, и владеет русским языком не в совершенстве. А на самом деле имел ввиду следующее:

- Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте, - указал глава республики. - И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, Прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России,

Глава Чечни порекомендовал вместо того, чтобы ловить «хайп», уточнять информацию в профильных ведомствах или в открытых источниках в интернете.

Обратим внимание, что слова о «содержании» Чечни прозвучали от Кадырова в контексте упоминания республики премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Британский политик сказал: нужно «дать понять Кремлю, что «вторжение» на Украину будет катастрофическим шагом». Отметив, оно может обернуться «новой Чечней».

Тогда Рамзан Кадыров и высказался, что думал когда-то об отдельном государстве для чеченцев. Но понимает сейчас, что без России и ее финансирования они не смогут прожить даже один месяц.

- Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики, 300 миллиардов тратит, - признался в эфире Instagram Рамзан. - На территории республики ни газа, ни света, ни нефти. Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем.

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