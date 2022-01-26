На Ставрополье 26 января выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион с 271 тысяча ставропольчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 863 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграме. Число зараженных в регионе достигло 137494.

За вчерашний день от коронавируса скончались 7 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 6399.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Антилидером стал краевой центр. Так, за вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 353 человека. Число зараженных в краевой столице достигло 29328.

В Александровском районе заболело 48 человек, в Туркменском районе – 47 человек, в Благодарненском районе – 46, в Георгиевском городском округе – 42, в Красногвардейском – 42, в Петровском городском округе – 39, в Буденновском районе – 36, в Невинномысске -27, в Новоалександровском округе – 25, в Левокумском – 23, в Шпаковском округе – 20.

Есть также территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Андроповский, Апанасенковский, Ипатовский, Степновский городские округа и районы. А также города: Лермонтов и Железноводск.

Кстати, в Лермонтове меньше всего зараженных коронавирусом в регионе. Так, за весь период пандемии число заболевших достигло 6.

- Прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион с 271 тысяча ставропольчан. В том числе 1 миллион 47 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился губернатор к жителям Ставрополья.