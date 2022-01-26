«Заработала 300 000 рублей»: бабушка из России стала популярной, выложив видео из огорода про «живую мочалку»

Фото: личный архив Алжанат Гаджимагомедовой

На пенсии сельчанка из Хасавюртовского района в Дагестане завела страницы в Instagram и TikTok и решила по примеру дочери с кулинарным аккаунтом на 1,3 млн подписчиков стать продвинутым блогером. 55-летняя Алжанат Гаджимагомедова 1 августа 2021 года начала делиться в соцсети полезными советами из личного опыта - записывать так называемые «лайфхаки».

Фото: alka_avarka

Рассказывала и показывала на видео, как испечь вкусный дагестанский хлеб, отбелить зубы кожурой грецкого ореха, снизить холестерин в крови отваром из листьев шелковицы, убрать бородавки чистотелом... Каждый ролик она начинает с фразы «Привет из Дагестана!». «Вирусным» - то есть прославившим пенсионерку, стал ролик о «живой мочалке» с огорода.

- Это люффа. Такой мочалкой можно, даже нужно купаться. Она очищает кожу, скарбирует (скрабирует - прим. Ред.). Каждый год я сажаю ее, - делилась Алжанат.

С того момента на нее каждый день подписываются сотни и даже тысячи человек. Набежало уже 330 000 подписчиков в Instagram и еще 123,5 тысячи - в TikTok.

- Первая половина дня у меня дня полностью посвящена блогу, - делится Алжанат с «КП-Северный Кавказ». - Снимаю видео про старинные рецепты моей мамы и бабушки, показываю упражнения и даю советы. Это занимает около 7 часов. Начинаю с девяти утра.

Никто до недавнего времени не догадывался, глядя на жизнерадостную женщину, которая с улыбкой на лице учит делать зарядку, омолаживающие маски и массаж для лица, что блог стал для нее лекарством и в некотором роде смыслом жизни.

У себя в блоге Алжанат изначально указала, что у нее 5 детей, 6 внучек и маленький внук - счастливая мама и бабушка. Но не так давно она поделилась с фанатами, что 10 лет назад одна из ее дочерей в возрасте 19 лет ушла из жизни... Алжанат призналась в соцсетях, что подписчики помогли ей заново начать жить полноценно.

Фото: alka_avarka

- Я прожила тяжелую жизнь, выполняла мужскую работу, родила и вырастила пятерых детей. Десять лет своей жизни моталась по России в поисках врача, который сможет излечить мою дочь. Болезнь близких забирает все силы, и я таяла на глазах. Сейчас взялась за себя. Вы - мой главный мотиватор! - пишет Алжанат на своей странице.

- К двум годам я начала замечать у дочери изменения. На ноге у нее появилась опухоль, далее на спине. Потом было 12 операций. Я ездила с ней по всей стране, оставив работу и детей на мужа. Поставили диагноз «нейрофиброматоз». В 18 лет он перешел в рак. - поделилась женщина с «КП».

В разговоре с корреспондентом Алжанат отметила, что ее блог уже перерос из просто увлечения в способ заработка. Но это никак не влияет на качество ее работы, а только мотивирует стараться больше.

- Да, монетизирую. Предложения поступают каждый день - около 15-20. Но то, что рекомендуется мной, тщательно проверяется. На рекламу я не беру гадалок, ставки, полуголых женщин. Вся реклама - в тематике блога. Вообще рекламой блог не хочется засорять. С него я заработала где-то 300 000 рублей, - говорит Алжанат.