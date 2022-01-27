В школе Ставрополья задержали вооруженного ножом и муляжом пистолета подростка

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В Ставропольском крае 27 января 2022 года вооруженные ножом и муляжом пистолета подростки ворвались в школу №3 в Михайловске. Как рассказал глава Шпаковского муниципального округа, куда входит город, 15-летний ученик СОШ №20 с 18-летним приятелем так подготовились к выяснению отношений с обидчиками.

- Хотели объяснить семиклассникам какие-то понятия - то ли тюремные, то ли воровские. Я хочу предостеречь этих «героев». Так они могут поломать свою жизнь, - высказался Игорь Серов. - Уважаемые родители, интересуйтесь, пожалуйста, мыслями и желаниями своих детей. Учите их умному и красивому. И тогда все у нас с вами будет замечательно.

18-летнего парня не поймали, и сейчас его разыскивает полиция, добавил глава муниципалитета. Несовершеннолетний задержан. Все время допроса старшеклассник в спортивном костюме показательно жевал жевательную резинку.

Тем временем в Нижнем Новгороде завели уголовное дело в связи с готовящимся нападением на школу. Задержаны трое молодых людей: 16-летние Алексей и Ефим и 17-летний Александр (имена изменены – прим. Ред.). Подростки познакомились в летнем лагере и сошлись в том, что одинаково сильно ненавидят людей. В апреле они планировали устроить массовый расстрел.

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