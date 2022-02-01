Ставропольская погода часто преподносит сюрпризы. Фото: REUTERS

Февраль в нашем регионе, как правило, теплее января и гораздо холоднее декабря. Но погода часто преподносит сюрпризы. Чего же от нее ждать? Каким будет февраль 2022 в Ставропольском крае?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ФЕВРАЛЬ 2022 В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

По информации Ставропольского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха на территории края в феврале составляет около минус 0,5-2 градусов, примерно на полградуса ниже в Арзгирском и Апанасенковском округах.

- Февраль вносит наименьший вклад в годовую сумму осадков - 4%. В среднем за месяц выпадает 25 мм осадков: от 19 мм в Кисловодске до 36 мм в Новоалександровске, среднесуточное количество осадков составляет 2-3 мм. Но в отдельные годы эти показатели очень далеки от средних многолетних значений, - добавили в Ставропольском ЦГМС.

Так, в 1986 году в Красногвардейском выпало 100,2 мм осадков. Это абсолютный максимум. Абсолютный минимум был зафиксирован в 1980 году в Невинномысске - тогда в городе за весь февраль с неба не упало ни одной капельки. А в 1978 году в «книгу погодных рекордов» попало село Дивное - за один день февраля там выпала практически месячная норма осадков - 28,1 мм.

Кстати, февраль 2021 года изо всех сил старался попасть в число рекордсменов и выдал 313% (89 мм) от нормы (28 мм). При этом ровно половина дней была абсолютно сухой, зато в отдельный дни на краевую столицу обрушивалось и по 13, и по 17 мм осадков.

Ситуация с ветром в феврале в Ставропольском крае выглядит более стабильной. В среднем его скорость колеблется от 1,4 м/с (Петровский округ) до 5 м/с (Ставрополь).

- Сильные ветры, то есть со скоростью более 15 м/с, случаются редко, в средне 2-3 раза в месяц. Самым ветреным в истории стал февраль 1984 года - в разных районах края сильный ветер дул от 7 до 19 дней, - уточнили в краевом Гидрометцентре.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-7 ФЕВРАЛЯ 2022 В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Последние пять лет февральская погода в регионе отличается нестабильностью. Температурные перепады в течение месяца доходят до 20, а то и 40 градусов!

Так, в 2017 году самым холодным днем стало 1 февраля (-20,1 градуса), а в самый теплый день, 25 февраля, столбики термометров подскочили до +15,2.

В 2018-2019 годах перепады были поменьше - от -10 до +9,1 и от -8,2 до +8,8. В 2020 году погода опять включила режим кенгуру: 10 февраля - минус 15,9, а через две недели - плюс 20,1! В прошлом году февраль начался с +16,8, а под конец решил выдать 20-градусный мороз.

Каким же будет февраль в нынешнем году? Пока что прогноз погоды достаточно спокойный, но он будет корректироваться. Метеорологи всегда подчеркивают - наиболее точными являются краткосрочные прогнозы, то есть на 1-3 дня, среднесрочные (до 7 дней) - достаточно точными. А вот долгосрочные прогнозы (от 10 дней) показывают общую тенденцию погоды и ее отклонение от сезонной нормы.

Так вот по предварительному прогнозу, начало второго зимнего месяца, 1-7 февраля, выдастся на Ставрополье весьма теплым, но очень ветреным. К четвергу, 3 февраля, несмотря на легкий снежок, воздух прогреется до плюс 6-8 градусов в Ставрополе, а по краю до +11. К выходным температура опустится до нуля (в ночные часы температура весь февраль будет примерно на 6 градусов ниже), снегопад станет более обильным (до 5 мм осадков за сутки). Всю неделю ожидается ветер 7-12 м/с, с усилением до 15-17 м/с к воскресенью.

Всю следующую неделю, с 7 по 13 февраля 2022 года, сильный ветер (с порывами до 8-19 м/с) сохранится. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах -2...+1 градусов.

Третья неделя месяца, с 14 по 20 февраля, вновь порадует теплом (до плюс 4), солнцем и стихнувшим ветром, осадки ожидаются через день и кратковременные.

Завершающая неделя (21-27 февраля) начнется с легкого мороза (минус 1-3), будет преимущественно ясной, сухой и тихой. Последний день февраля станет таким же.

КСТАТИ

Абсолютный минимум февральских температур в Ставропольском крае был зафиксирован в Арзгире в 1954 году - минус 37,4 градуса. Если взять данные за последние полвека, то рекорд принадлежит Буденновску - 8 февраля 2012 года там столбики термометров показывали -33,3 градуса. Этот же день стал самым холодным и в истории краевой столицы - никогда еще за историю метеонаблюдений температура не опускалась до -28,3.

Звание самого теплого февральского дня в крае вот уже 56 лет носит 24 февраля 1966 года. Тогда ставропольцы с удивлением увидели на уличных термометрах плюс 24,1.