Казнили даже своего: на Ставрополье "славяне-язычники" совершили три убийства

По делу Васильева назначено первое заседание Фото: Артем КИЛЬКИН

АРСЕНАЛ ДЛЯ БАНДЫ

В сентябре 2011 года в Ставрополе возникла организация "Ставропольское Вече Руси"*. Она пропагандировала «превосходство славян-ариев» над другими народами и, несмотря на откровенно нацисткую направленность, стала привлекать под свои знамена со свастикой немало людей. Четыре года собрания организации проходили на базе одного из частных охранных предприятий в Ессентуках. «Вече» печатало и распространяло свою литературу. А в 2015 году Ставропольский краевой суд признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России.

Лидеров задержали, а те привереженцы, кто остался на свободе, начали думать, как им жить дальше. Среди них был и бывший сотрудник полиции Сергей Сафронов, которого со скандалом уволили из банка. После запрета «Вече» он сначала был главой другого религиозного объединения, ликвидированного Минюстом в 2017 году, а затем начал собирать банду.

- Сначала Сафронов договорился со знакомым Федченко украсть у жителя Лермонтова оружие. Оба были хорошо подготовленные, крепкие, с военными знаниями, - рассказал «КП-Ставрополь» источник в правоохранительных органах. - Проникнув в дом, они вытащили оттуда "Сайгу", пистолет и патроны, а также большой золотой крест и цепочку.

Впоследствии опреативники нашли схрон банды с целым арсеналом: автомат Калашникова, пистолет Макарова, обрез, десятки патронов к ним и гранату. Сафронов вербовал в свое ОПГ «идейных» - разделявших его нацистские взгляд, подготовленных и привыкших к насилию. Так он затащил в банду бывших военных Юрченко, Березуцкого, Васильева, прошедших военные кампании в российской армии.

Федченко не был рад пополнению и вышел из банды во время подготовки к очередному преступлению.

УБИЙСТВА И ДЕЛЕЖКА ДЕНЕГ

Члены банды чувствовали, что на мелких кражах им не разбогатеть, и задумались о деле покрупнее. Васильев узнал от охранника в магазине, что его владелец возит на грузовиках из Ессентуков в Москву наличку. Один водитель, как правило, вез не меньше 14 млн рублей.

Васильев рассказал об этом Сафронову, и банда начала готовить налет. Но план пришлось отложить, потому что Сафронова задержали. Он попался, когда его "Ниву" остановили сотрудники ГИБДД и нашли там боевые патроны. Сафронов получил 1,5 годам условно и вернулся в банду. Согласно материалам дела (есть в распоряжении редакции), Васильев через того же охранника узнал время отправки грузовика, схему работы камер наблюдения и другие детали. С апреля Сафронов выезжал с каждым участником ОПГ на место и обговаривал детали налета.

- Сафронов как организатор должен был оставаться в тылу и руководить преступной операцией по радиосвязи. Васильев и Березуцкий должны были проникнуть на промышленную базу, запугать работников автоматной очередью в воздух и ограбить грузовик. А Юрченко ждал подельников в машине, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

День нападения несколько раз откладывали, но вечером 12 июня операция началась. Юрченко довез подельников в масках, вооруженных автоматом Калашникова и ружьем, к промышленной базе. Незаметно они проникли в ангар, где находились четверо работников. И в этот момент операция пошла не по плану — люди не испугались очередей в воздух, попытались оказать сопротивление. И тогда Васильев открыл огонь по ним.

- В общей сложности было выпущено не меньше 17 пуль из автомата Калашникова. Три человека были ранены, двое из них - смертельно. Бандиты забрали из грузовика 14 млн рублей и убежали, - рассказал источник «КП-Ставрополь».

Банду по горячим следам поймать не удалось. Они успели доехать до Пятигорска, где их ждал Сафронов. Деньги поделили между собой, часть досталась и охраннику-информатору.

КАЗНЬ СВИДЕТЕЛЯ

Через полгода банда поняла, что оперативники не смогли напасть на их след. Но оставалась одна опасность - ушедший из банды Федченко, который знал о замысле. На совете банды было решено его убить.

27 февраля 2020 года Сафронов, Юрченко и Васильев приехали в станицу Лысогорскую на новеньком "Ленд Крузере", купленном за награбленное, и на местной базе отдыха расправились с Федченко, выстрелив в него из Карабина и добив топором. Наследили так, что через полгода их задержали. После их показаний взяли и Юрченко с охранником-информатором.

Дело Васильева уже передано в суд. Ему светит пожизеннное заключение за хранение огнестрельного оружия, бандитизм, кражу, покушение на убийство, двойное убийство из корыстных помыслов и убийство одного человека с целью сокрытия другого преступления.

*запрещенная в России экстремистская организация