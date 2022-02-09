«Машину нашли, но в ней нет отпечатков»: тетя бойца ММА и ее водитель исчезли по дороге домой из Чечни

Фото: gagloevgeorgy

Тетя бойца ММА исчезла по дороге из Чечни в Северную Осетию. В аэропорт Грозного 56-летняя Римма Гаглоева (по паспорту - Екатерина Джеиранидис) прилетела из Дубая 6 февраля 2022 года. Последний раз вышла на связь около 23.00 часов, сообщив, что едет домой в Беслан на такси.

На фото: Екатерина Джеиранидис Фото: СОЦСЕТИ

Водитель такси - отец пятерых детей Адам Арсаев из села Кантышево Назрановского района Ингушетии, тоже пропал и на связь с близкими не выходит с момента, как поехал забирать клиентку в аэропорт. Его машину нашли в городе Сунжа (Ингушетия) возле карьера по добыче щебня 8 февраля. А в ней - документы, четыре мобильника, 3000 долларов и сумку с женскими вещами. Машина, обратили внимание полицейские, была чистая и внутри не было отпечатков пальцев.

По словам племянника Гаглоевой Георгия, 7 февраля в следственном комитете Ингушетии кто-то на уровне слухов узнал, что тетя и таксист находятся в одном из чеченских отделений полиции и утром их отпустят. Но позже официально эту информацию опровергли, сказав, что поиски не дали никаких результатов. Боец смешанных единоборств просит разобраться в случившемся главу Чечни Рамзана Кадырова.

- Нам никто ничем не может помочь. Рамзан Ахматович, пожалуйста, помогите разыскать мою тетю и водителя. В отделении Ингушетии ничего не могут сказать. Говорят, ни одной зацепки. Узнали только то, что за ними ехала какая-то машина из Грозного, - рассказывает в видеообращении боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев.

Георгий Гаглоев (слева). Фото: gagloevgeorgy

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло тем временем уже обсудил с руководителями соседних республик детали действий, предпринимаемых в связи с загадочным исчезновением.

- Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик – расследование дело взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов – все силы брошены на поиски пропавших», – подчеркнул Сергей Меняйло.