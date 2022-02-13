«Я не считаю вас мужчиной»: депутат Госдумы от Чечни назвал «уродом» однопартийца, распылившего перцовый баллончик в лицо пожилой чеченке

Депутат из Чечни заступился за землячку и жестко поговорил с однопартийцем

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов жестко раскритиковал однопартийца Александра Закускина, распылившего перцовый баллончик в лицо пожилой чеченке в Москве. 10 февраля 2022 года, пишет политик Елена Аручиди у себя в Facebook, тот напал на 68-летнюю чеченку Салиму Юсупхаржиеву, нелегально торговавшую колбасой у мечети на Проспекте мира. Закускин пинал ее ящик и обещал «депортировать в Чечню».

Фото: Елена Аручиди

На попытку Юсупхаржиевой показать паспорт, пишет Аручиди, Закускин применил баллончик. Врачи диагностировали женщине ожог коньюктивы и роговицы I степени. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Делимханов позвонил руководителю совета депутатов Мещанского района Москвы Александру Закускину. В разговоре с ним Адам Делимханов сказал следующее:

- Как вас назвать, не знаю, кроме урода. Пожилая женщина, вы ей в глаза брызгаете баллончиком. Вы думаете, вам это так оставят? Кто бы она ни была, так не поступают. Такие единороссы портят нам все. Вы не соответствуете этой партии. За это нужно будет отвечать. Я не считаю вас мужчиной.

Фото: Елена Аручиди

Закускин растерянно спросил: "Адам Султанович, вы можете помочь бороться с незаконной торговлей?".

- Вы могли в любое время связаться с нами, - ответил на это Делимханов.

По итогам разговора Александр Закускин пообещал, что принесет свои искренние извинения женщине и загладит свою вину. Но извинениями дело не закончится, потому что по запросу уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике против столичного депутата будет проведена прокурорская проверка. А правозащитники Чечни в настоящий момент добиваются лишения Закускина статуса депутата.