«Баланс 787 561 USD»: дочь сенатора РФ оказалась богатейшей стримершей в США

Дочь сенатора и бывшего главы Ставрополья стала объектом обсуждения в соцсетях

В социальных сетях обсуждают головокружительное состояние 28-летней стримерши «Mira HS» (ведущая онлайн-трансляций) – Александры Гаевской.

Дочери бывшего губернатора Ставропольского края, сегодня сенатора Валерия Гаевского. С 16 лет она живет в США. Сегодня позиционирует себя моделью.

Семья Гаевских

Во время очередного прямого эфира Саша случайно показала, что у нее на счету в российском банке хранится почти 800 тысяч долларов. Участники ее стрима успели «заскринить» экраны. А там – фото телефона Гаевской с оповещением о пополнении счета: «Баланс 787 561,80 USD». На рубли – больше 60 млн.

Во время прямого эфира Александра показала свой телефон с уведомлением от банка Фото: СОЦСЕТИ

Вообще Гаевская по просьбе зрителей показала, какую музыку слушает. Уведомление от банка просто пришло в неподходящий момент. В Instagram подписчики стали бурно обсуждать это, спрашивая секрет успеха.

Александра с отцом

- Ого, на стримах 800к баксов подняла, молодец! – написал один из комментаторов.

Александра ничего не отвечает. Кстати, супруга Гаевского – Ольга, во времена его депутатства попала в ТОП-5 списка Forbes, став одной из богатейших жен чиновников по итогам 2017 года. Ее доход достиг тогда 308 миллионов рублей в год.

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