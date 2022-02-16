«Привет Слепакову!»: мэр Пятигорска снял клип, высмеивающий Семена за шутки про их охранника

Фото: voroshilov_dm и Лариса Кудрявцева

- Привет Семену Слепакову из Пятигорска. Как и обещал! - написал у себя в Instagram мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов и выложил дополненный администрацией города клип комика про вакцинацию.

Актер и в прошлом — капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», выпустил клип на песню о прививочной кампании, перечисляя популярные сомнения россиян из уст охранника «некрасивой пятигорской мэрии». Герой ищет ответ на вопрос: «Ставить прививку или нет?». Рассказывает, что привиться посоветовал мэр города, а его заместитель сказал не делать этого. Но один его знакомый отказался вакцинироваться и «сейчас на ИВЛ». С другой стороны, рассуждает герой Слепакова, третий его привитый друг все-таки заболел, а четвертый якобы из-за этого полысел.

Слепаков на сцене с гитарой и в ковбойской шляпе. Поет как бы в баре, обращаясь к посетителям за советом. Но окончательного решения в зале не находят, и сомнения так и не удается развеять.

Глава Пятигорска в своем аккаунте дополнил версию Семена снятыми в администрации зарисовками. В ролике Дмитрия Ворошилова на стене висит фотография Слепакова под надписью «Работник года». И сотрудница администрации как экскурсовод представляет его молодым людям: «В нашей красивой пятигорской мэрии жил, трудился и охранял двери сам Семен Сергеевич Слепаков».

Затем в кадре якобы рабочее место Семена. И начинается совещание, на котором Ворошилов говорит: «Дорогие коллеги, вакцину нужно ставить. Непременно нужно ставить. Всем однозначно нужно ставить». Вот только один из сотрудников после всего спрашивает: «Или нет?». То есть заканчивается клип по смыслу как и оригинал.

В комментариях под видео жители Пятигорска и в целом Ставропольского края оценили юмор градоначальника. Семен, кстати, размещал у себя в Instagram стихотворение, в котором высмеял «антиваксеров», купивших поддельные сертификаты и поплатившихся за это жизнью.