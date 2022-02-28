Мать истязала, отец насиловал: в Ставрополе супруги-инвалиды убили 9-летнего сына

Кроме того, за смерть мальчика ответят должностные лица, не уследившие за смемьей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе предъявлено обвинение супружеской паре, которая до смерти забила своего 9-летнего сына. В ходе расследования выяснилось, что мужчина насиловал ребенка. Об этом сообщает информированный источник "КП-Ставрополь".

В марте 2021 года супруги выпивали. Нетрезвая мать начала скандалить с ребенком, затем в ссору вмешался отец. Супруги били сына ногами и руками. На протяжении последних пяти лет они считали такие методы воспитания нормальными. Но после этой взбучки мальчик скончался на месте.

- Поначалу в смерти ребенка обвиняли только мать, но затем выяснилось, что к преступлению причастен еще и отец, - рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Следствие установило, что мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны отца. Это подтвердила судмедэкспертиза, пояснил собеседник издания.

- Отцу 37 лет, матери - 33 года. Ранее они не были судимы. Оба имеют инвалидность.

Несмотря на смягчающие обстоятельства, обоим грозят большие сроки. Супругов обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Отцу еще вменяют насильственные действия сексуального характера. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, мужчине - пожизненное. Дело уже направлено в Краевой суд.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекут должностных лиц отдела по охране прав детства администрации Октябрьского района Ставрополя. Им инкриминируют статью "Халатность".

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